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/ Здоровый образ жизни

Намного полезнее: ученые назвали неожиданный заменитель воды

1.3т
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Молоко является куда более подходящим источником жидкости для человека, нежели вода, чай или смесь минеральной воды с соками.

К такому выводу пришли ученые, пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau. В частности, таким образом, был развенчан миф о том, что человек должен выпивать каждый день около 1,5 л именно воды.

Исследователи доказали, что куда полезнее заменить ее молоком. Дело в том, что

содержащиеся в нем сахар (лактоза), белок (протеин) и жир способствуют тому, что жидкость может дольше сохраняться в организме.

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Ученые назвали неожиданный заменитель воды

Ученые назвали неожиданный заменитель воды

Иллюстрация

Как пояснил автор исследования, профессор медицинского факультета Университета Сент-Эндрюса в Шотландии Рональд Моган, молоко содержит натрий, действующий, как губка, и задерживающий жидкость.

"Чтобы насытить организм жидкостью, можно также употреблять продукты питания с высоким содержанием воды, например, дыни и клубнику, овощи, например, огурцы, супы и соки. Однако, молоко и другие калорийные напитки следует употреблять в меру, чтобы не превысить суточную потребность организма в энергии", – говорится в публикации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее врач пояснил, можно ли пить воду во время еды и помогает ли она похудеть.

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