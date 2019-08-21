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/ Здоровый образ жизни

Найдена неожиданная польза лишнего веса

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Люди с избыточным весом легче, чем худые, переносят аномальную жару.

К такому выводу пришли российские ученые в своем докладе "Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы", передает "РИА Новости".

В исследовании отмечается, что избыточная масса тела не только не является фактором риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений во время аномальной жары, но наоборот, позволяет легче пережить это ненастье.

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Лишний вес спасает во время жары

Лишний вес спасает во время жары

Иллюстрация

Ученые поясняют, что удельная теплопроводность жировых тканей ниже, чем других тканей в организме, поэтому, когда температура окружающей среды становится выше температуры кожи, жировая прослойка мешает прохождению тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Наталья Кошкина назвала причины того, почему организму сложнее скинуть лишний вес.

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Тег
ожирение
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