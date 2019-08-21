Найдена неожиданная польза лишнего веса

Люди с избыточным весом легче, чем худые, переносят аномальную жару.

К такому выводу пришли российские ученые в своем докладе "Изменение климата и здоровье: оценка, индикаторы, прогнозы", передает "РИА Новости".

В исследовании отмечается, что избыточная масса тела не только не является фактором риска смерти и сердечно-сосудистых осложнений во время аномальной жары, но наоборот, позволяет легче пережить это ненастье.

Лишний вес спасает во время жары Иллюстрация

Ученые поясняют, что удельная теплопроводность жировых тканей ниже, чем других тканей в организме, поэтому, когда температура окружающей среды становится выше температуры кожи, жировая прослойка мешает прохождению тепла.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Наталья Кошкина назвала причины того, почему организму сложнее скинуть лишний вес.

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