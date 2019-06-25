Найдена минимальная опасная доза алкоголя

Употребление даже 0,5 литра пива или большого бокала вина способствует нарушению чувства воли у здоровых людей.

К такому выводу пришли нейробиологи Университета Сассекса в Великобритании. В ходе исследования специалисты изучили влияние низких доз алкоголя, которые не вызывают заметных нарушений в поведении, передает "Лента.ру".

Ученые попытались найти связь между волевым действием и физическим стимулом.

Найдена опасная доза алкоголя

Так, испытуемые пили алкоголь, чтобы его содержание в крови не превышало предел, допустимый для вождения. Оказалось, что при этом добровольцы еще сильнее связывали волевое действие и стимул, чем обычно.

По мнению исследователей, это говорит, что употребление небольших доз спиртного заставляет человека чувствовать, что он контролирует ситуацию, когда в действительности это не так.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог Анна Галицына посоветовала людям, которые следят за своей фигурой, полностью отказаться от употребления крепких алкогольных напитков.

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