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/ Здоровый образ жизни

Найден простой способ продлить жизнь

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Ученые выяснили, что регулярные физические нагрузки значительно снижают риск ранней смертности.

По их данным, даже уборка в квартире может способствовать увеличению продолжительности жизни, пишет British Medical Journal.

Специалисты изучили восемь исследований, в которых приняли участие 36 тысяч человек старше сорока лет. Испытуемых поделили на четыре группы по уровню их ежедневной активности, в среднем за их жизнью наблюдали около шести лет.

Наблюдение показало, что риск преждевременной смерти у самой подвижной категории людей сокращается на 73%, а у второй по активности группы – на 66%.

Пробежка

Пробежка

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Ученые также утверждают, что для повышения продолжительности жизни при сидячем образе достаточно ходить быстрым шагом по 24 минуты в день, либо это же время потратить на физические нагрузки средней степени интенсивности.

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Специалисты также выяснили, что риск преждевременной смерти повышается более чем в два раза, если человек проводит по девять-десять часов в сидячем положении.

Как сообщал OBOZREVATEL, работающим людям необходим отпуск не менее трех недель в год, чтобы сохранить здоровье и дожить до преклонного возраста.

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