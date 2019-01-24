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/Здоровый образ жизни

На Украину обрушился серьезный метеоудар: как спастись

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Украину 24 января накрыла магнитная буря уровня G1.

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Как стало известно, возбуждение магнитосферы продлится 25 января.

В связи с этим медики посоветовали метеочувствительным людям обратить внимание на свое здоровье. В такие дни возрастает риск инфарктов, возникают сильные головные боли, может резко повышаться или же понижаться давление.

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Также люди чувствуют сонливость.

Медики советуют в период магнитных бурь больше отдыхать и гулять на открытом воздухе. Кроме того, людям, которые страдают от сердечно-сосудистых заболеваний, стоит заранее запастись нужными лекарствами.

На Украину обрушился серьезный метеоудар: как спастись

В то же время, как сообщал OBOZREVATEL, и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун заверила, что магнитные бури никак не связаны с головной болью, усталостью и повышением давления.

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Место
Украина
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