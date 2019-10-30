На экстренный случай: врач рассказала, что положить в аптечку этой осенью

С наступлением холодов в разы увеличивается риск подхватить ОРВИ или слечь в постель из-за переохлаждения. Потому аптечку нужно укомплектовать заранее: противовирусными, жаропонижающими и другими препаратами, которые помогут быстро облегчить состояние.

"Заболеть осенью может любой, начиная от ярого сторонника ЗОЖ до человека с ослабленным хроническими заболеваниями иммунитетом, - говорит терапевт Наталья Гордиенко. - Дело в том, что к некоторым инфекциям вовсе нет иммунитета, потому защитные функции (например, под влиянием стрессов и переутомлений) просто не будут справляться с пробудившимися при низких температурах вирусами и бактериями. А при высокой контактности (в метро, в офисе, в торговых центрах и т.д.) возбудители распространяются очень быстро".

"Ожидается в этом году и атака гриппа, сразу двух его штаммов - типа А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2). Оба они сравнительно новые (мутировавшие), потому у непривитого человека иммунитета к ним быть не может, - предупредила профессор, завотделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии инфекционных болезней имени Громашевского Алла Мироненко. – Первый штамм больше грозит молодым людям, второй - пациентам с хроническими заболеваниями и пожилым. И каждый несет риск осложнения тяжелой формой пневмонии. Так что готовым быть к встрече с ними должен быть каждый".

MedOboz составил список must-have медикаментов для домашней аптечки, которые помогут привести себя в норму. При этом помните, что если состояние острое (высокая температура, сильный кашель, частая рвота и т.д.), то самолечением заниматься не стоит.

Аскорбиновая кислота

Витамин С – это незаменимый помощник защитных функций организма, поскольку он способствует выработке в организме особого вещества, помогающего успешной борьбе с возбудителями болезней. Его нужно употреблять ежедневно, особенно в периоды активизации инфекций, или когда заболевание уже атаковало. И не всегда в обычном рационе его достаточно, потому лучше обзавестись препаратом аскорбиновой кислоты, который поможет быстрее подняться с постели.

Жаропонижающее

Повышенная температура – верный спутник ОРВИ и воспалительного процесса в организме. Это означает активную борьбу иммунитета с атакующими его вредителями, потому сразу сбивать температуру и мешать естественным процессам врачи не рекомендуют. Стоит принять жаропонижающее, если показатели термометра достигли 38,5 градусов. А на этот случай в аптечке всегда должен быть один из медикаментов, содержащих ибупрофен или парацетамол (отдельно для взрослых и для детей – они отличаются дозировками действующего вещества).

Средство от боли в горле

Быстро унять боль в горле и справиться с его провокаторами помогут средства на основе веществ с анестезирующим свойством и смягчающих слизистые оболочки. К таковым относятся препараты, в которых содержится мед, масла мяты, эвкалипта и пр.

Спрей от заложенности носа

Выделения из носа и отек слизистых – частые и неприятные спутники переохлаждения и ОРВИ. Потому от них хочется избавиться поскорее. Облегчат состояние сосудосуживающие препараты с содержанием, например, ксилометазолина. Опять же, для детей и взрослых – свой препарат из-за разных дозировок действующего вещества.

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Сорбент

В процессе жизнедеятельности возбудителей заболеваний в организме образуются токсины, которые могут стать причиной тошноты, рвоты, диареи и т.д. Поэтому во время лечения нужно помогать организму от них избавляться, принимая сорбирующее препараты. Обратите внимание, что их нужно пить отдельно от других лекарств.

Противоаллергические средства

В связи с ослабленностью, иммунитет может "болезненно" реагировать на привычные продукты или компоненты лекарств, что чревато развитием аллергических состояний. Потому лучше перестраховаться и параллельно с остальными принимать антигистаминные средства, например, с лоратадином, хлоропирамином, цетиризином и пр.

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