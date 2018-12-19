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/Здоровый образ жизни

На 5 лет дольше: ученые назвали секрет продолжительности жизни

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Женщины в среднем живут на пять лет дольше мужчин из-за своих генетических и поведенческих особенностей.

К такому выводу пришли ученые из Университета Калифорнии в Сан-Франциско, пишет Angin Cell. При этом более низкая продолжительность жизни наблюдается у мужчин как в бедных странах, так и в хорошо развитых.

По мнению ученых, продолжительность жизни связана с половой хромосомой (Х у женщин и Y у мужчин). Y-хромосома почти не содержит в себе жизненно важных генов, а вот у женщин в X-хромосоме заложены все крайне важные процессы.

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Набор хромосом у мужчин

Набор хромосом у мужчин

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Для подтверждения этого исследователи вывели мышей с традиционным женским набором ХХ, мужским ХY, "неправильных" самцов XX и трансгендеров-самок XY. Результаты исследования показали, что дольше всех прожили самцы с XX-хромосомами и самки.

"Также важно отметить, что продолжительность жизни зависит от напряжения, окружающей среды, диеты и ряда неизученных факторов", — пояснили медики.

Они отметили, что женщины живут дольше и из-за того, что меньше склонны к вредным привычкам, чем мужской пол.

На 5 лет дольше: ученые назвали секрет продолжительности жизни

onlinelibrary.wiley.com

Как писал OBOZREVATEL, ученые пришли к выводу, что системное употребление трех порций овощей повышают шансы на долголетие. Однако такими свойствами обладают не все овощи, а лишь некоторые и при правильном сочетании.

Место
США
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