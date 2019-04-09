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/Здоровый образ жизни

Мужчина лишился щеки от взрыва электронной сигареты и подал в суд

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Дэвид Бишоп из Теннесси подал в суд после того, как электронная сигарета взорвалась и оторвала часть его левой щеки. Это произошло в мае 2018 года, взрыв аккумулятора вызвал сильные ожоги рта, лица и рук Бишопа, было сломано несколько зубов.

В октябре 2018 года пострадавший подал иск в федеральный суд против трех компаний, занимающихся продажей электронных сигарет и батарей к ним. Компании уверяют, что электронные сигареты безопасны, их адвокаты подчеркивают, что подавший иск Бишоп вел себя очень неосторожно с изделием для курения, что прямо или косвенно способствовало получению травмы.

Мужчина лишился щеки от взрыва электронной сигареты и подал в суд

Электронные сигареты – устройства для курения, которые подают никотин в виде пара. Они являются более здоровой и безопасной альтернативой традиционным табачным изделиям, поскольку в их паре меньше токсинов, чем в обычных сигаретах.

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