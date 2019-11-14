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/ Здоровый образ жизни

Можно быстро набрать вес: диетологи назвала вредные привычки

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Диетологи составили список вредных привычек, из-за которых людям не удается похудеть.

Так, вредно следовать строгим диетам, нацеленным на быструю потерю веса и не предполагающим поддержание результата в дальнейшем. В так называемые нагрузочные дни многие люди налегают на фастфуд и другие неполезные продукты, что приводит к негативным последствиям, пишет Food News.

Вместо этого лучше всегда придерживаться сбалансированного питания, к примеру средиземноморской диеты.

Вредная еда

Вредная еда

"Сила здоровья"

Кроме того, нельзя слишком быстро пережевывать пищу: это грозит перееданием.

"После еды необходимо как минимум 20 минут, чтобы мозг получил сигнал насыщения. Если вы жуете слишком быстро, то успеете съесть очень много", — говорится в статье.

Новости
Названы продукты, которые категорически нельзя есть на голодный желудок

Чтобы избежать набора лишнего веса, рекомендуется принимать пищу каждый день в одно и то же время. Это поможет избежать перекусов.

Среди других вредных привычек — прием пищи перед компьютером и телевизором, чрезмерное употребление высококалорийных и жирных продуктов, а также еда в спешке.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала, почему важно питаться по режиму и как это влияет на похудение.

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Автор
Лев Романов Лев Романов
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