''Может изменить жизни'': ученые назвали пользу отказа от алкоголя на месяц

Всего за один месяц полного отказа от алкоголя у человека улучшается сон и вид кожи, снижается вес и увеличивается запас энергии.

Такие результаты исследования обнародовали ученые Университета Сассекса (Англия), пишет Eurek Alert. В эксперименте принимало участие 800 добровольцев.

"Простой отказ от употребления алкоголя на один месяц помогает людям меньше пить в долгосрочной перспективе... Девять из десяти сберегли деньги, у семи из десяти улучшился сон, а три из пяти потеряли вес", — сообщил ученый в области психологии Ричард де Виссер.

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Также более половины испытуемых заявили о приплыве энергии, лучшей концентрации и общем улучшении состояния здоровья.

"Проще говоря, "сухой" месяц может изменить жизнь. Мы каждый день слышим о людях, которые приняли решение не пить и стали более здоровыми и счастливыми", — подытожил Виссер.

Как писал OBOZREVATEL, ученые выяснили, что употребления малых доз алкоголя может увеличить продолжительность жизни. Те, кто выпивал умеренное количество спиртных напитков и кофе, чаще доживали до 90-летнего возраста, чем те, кто их не пил.