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Виктор Мацышин
Виктор Мацышин
Врач-невролог, рефлексотерапевт, специализируется в области методов нетрадиционной терапии. Владеет техниками Су-Джок, Панчакармы, Трансцендентальной медитации, пульсодиагностикиВсе статьи автора

Миф о пользе сверх нагрузок. Физические упражнения – как и сколько?

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Физические упражнения являются важной частью Аюрведического режима дня, так как они помогают избавить тело от тяжести и тугоподвижности посредством сжигания амы или токсинов. Они приводят к большей гибкости, лёгкости, энергии и выносливости. Также они успокаивают все три доши, создают равновесие, улучшают пищеварение, укрепляют иммунитет, растворяют шлаки в тканях, устраняют утомление, предупреждают раннее старение и предотвращают увеличение веса.

Однако слишком большая нагрузка может навредить, став причиной утомления, бледности кожи лица, обострения Питты и Ваты, а также напряжения для дыхательной и сердечно-сосудистой систем. Это также может создавать избыточное образование свободных радикалов, которые наносят вред организму, и которые связывают с более чем 80% дегенеративных заболеваний, а также с преждевременным старением. Поэтому Аюрведа рекомендует использовать при тренировках не более 50% общих возможностей. При этом индивидуальные возможности зависят от ежедневных колебаний энергии, смены времён года, возраста и типа конституции.

Типам Вата нужно меньше всего упражнений, поэтому наилучшими для них являются более лёгкие занятия, такие как ходьба, растяжки. Типам Питта нужны умеренные нагрузки, из которых полезны плавание и катание на лыжах. А типам Капха нужны более интенсивные упражнения – полезны бег трусцой и аэробика, чтобы помочь им оставаться в равновесии. Давайте себе больше нагрузки зимой и весной, и меньше – при жаркой погоде, так как это будет создавать утомление, особенно у обладателей Питта-конституции.

Всегда начинайте делать упражнения медленно и лишь постепенно увеличивайте их интенсивность и продолжительность. Когда отметите у себя признаки перенапряжения, остановитесь. Вы знаете, что вы выполняете правильное количество упражнений, если после этого чувствуете себя заряженными энергией и спокойными. Если вы чувствуете себя напряжёнными и обессиленными, то у вас перегрузка. Вы можете продолжать заниматься, пока не заметите один из двух признаков перенапряжения:

Трудность при дыхании через нос. Если вам приходится открывать рот, чтобы ловить воздух, это является признаком того, что ваше сердце перенапрягается, система циркуляции подвергается испытанию, а координация сердца и лёгких нарушена. Вам следует остановиться немедленно.Потоотделение на лбу или кончике носа. Потоотделение где-то в других частях тела – это нормально, но когда вы замечаете пот в этих двух местах, это является признаком того, что вы достигли пограничного уровня нагрузки, и вам следует остановиться.

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Виктор МацышинВиктор Мацышин
Тема
Жить здорово
Объекты
ФитнесздоровьеСоветы врача
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