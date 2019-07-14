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/ Здоровый образ жизни

"Меньше никотина!" Американские курильщики объявили бойкот сигаретам

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Подавляющее большинство жителей Америки выступили за меньшее содержание никотина в сигаретах.

Об этом говорят результаты опроса проведенного Центром по контролю и профилактике заболеваний США, сообщает Daily Mail.

Новое исследование, проведенное с участием 4037 американцев старше 18 лет, показало, что 81% никогда некурящих, 81% нынешних курильщиков и 84% избавившихся от вредной привычки высказались за снижение содержания никотина до уровня "не вызывающего зависимость".

Авторы статьи подчеркнули, что желание населения знизить вредное влияние никотина (именно он отвечает за формирование зависимости) не останется без внимания, поскольку Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) в марте этого года предложило новое правило, ограничивающее содержание никотина.

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Ранее MedOboz сообщал, что курящие женщины моложе 50 лет подвержены высокому риску развития сердечного приступа.

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Тема
Здоровье
Место
США
Тег
курение
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