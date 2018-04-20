Медики назвали эффективный способ продлить жизнь

Физическая активность поможет продлить жизнь и избежать преждевременной смерти тем, кто пережил сердечный приступ.

К такому выводу пришли шведские кардиологи, передает EurekAlert!.

В исследовании приняли участие 22 227 пациентов, у которых был инфаркт миокарда в период с 2005 по 2013 годы. Врачи оценивали уровень их физической активности два раза — через 6-10 недель и 12 месяцев после сердечного приступа.

Тренировка должна была длиться не менее 30 минут.

В среднем, за 4,2 года умерли около 1087 пациентов, а риск смерти был выше у тех, кто не был физически активным.

По данным докторов, редкие тренировки снизили вероятность гибели на 37 процентов, а постоянные — на 59 процентов.

Таким образом медики посоветовали заниматься физическими упражнениями не менее двух раз в неделю.

Как сообщал "Обозреватель", ранее ученые нашли новый способ продлить жизнь.