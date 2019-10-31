Массаж поможет похудеть? Диетолог развенчала популярный миф

Известный диетолог рассказала, можно ли похудеть при помощи массажа.

На своей странице в Telegram она отметила, что массаж не создаст дефицит калорий и не избавит от лишнего веса.

"Опытные массажисты всегда дают совет "хотите эффективно похудеть - не забывайте о питании", - подчеркнула диетолог.

Массаж LivingVega

По ее словам, массаж способствует лимфооттоку, стимулирует приток крови к определенным участкам тела, влияет на состояние кожи, способствует эмоциональной разгрузке.

"Одна из моих пациенток однажды сказала " я хожу на массаж, так меня это успокаивает и переключает. А раньше я срывалась на еду". Так что у каждого свои плюсы", - добавила Кляуз.

Как писал OBOZREVATEL, диетолог поделилась пятью проверенными способами безопасного снижения веса. Врач подчеркнула, что экстренные методы похудания дают лишь временный эффект.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!