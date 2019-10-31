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Массаж поможет похудеть? Диетолог развенчала популярный миф

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Известный диетолог рассказала, можно ли похудеть при помощи массажа.

На своей странице в Telegram она отметила, что массаж не создаст дефицит калорий и не избавит от лишнего веса.

"Опытные массажисты всегда дают совет "хотите эффективно похудеть - не забывайте о питании", - подчеркнула диетолог.

Массаж

Массаж

LivingVega

По ее словам, массаж способствует лимфооттоку, стимулирует приток крови к определенным участкам тела, влияет на состояние кожи, способствует эмоциональной разгрузке.

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"Одна из моих пациенток однажды сказала " я хожу на массаж, так меня это успокаивает и переключает. А раньше я срывалась на еду". Так что у каждого свои плюсы", - добавила Кляуз.

Как писал OBOZREVATEL, диетолог поделилась пятью проверенными способами безопасного снижения веса. Врач подчеркнула, что экстренные методы похудания дают лишь временный эффект.

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Место
Украина
Тег
похудение
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