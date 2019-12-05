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/ Здоровый образ жизни

Магнитные бури в Украине: появился точный прогноз

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В декабре в Украине не предвидится сильных магнитных бурь, однако несколько дней магнитосфера будет возбуждена.

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН. Возбуждение магнитосферы может негативно отразиться на здоровье метеочувствительных людей.

Колебания, согласно прогнозам, ожидаются 18 и 19 декабря. В эти дни могут ощущаться головные боли, слабость, а также раздражительность. Чтобы облегчить состояние медики советуют придерживаться режима сна, отказаться от алкогольных напитков, не переедать, а также больше времени проводить на свежем воздухе.

Магнитные бури в Украине: появился точный прогноз

Как сообщал OBOZREVATEL, декабре 2019 года ожидаются несколько магнитных бурь разной степени интенсивности.

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Автор
Анатолий Запорожский
Место
Украина
Тег
Магнитная буря
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Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Если кастрюлю одеть на голову, то ещё сильнее влияет)
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