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Альбина Комиссарова
Альбина Комиссарова
ДиетологВсе статьи автора

Любителям лечения травами читать обязательно!

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Экстракты трав (адаптогены) - биологически активные вещества, полученные из растений, которые придают энергии/устраняют стресс/лечат от всех болезней и т.д.

Так в чем проблема? Растения - это же хорошо?

Запомните: ни один лекарственный препарат не считается эффективным, если это не подтверждено наукой!

Если начать искать исследования на тему эффектов адаптогенов, окажется что они либо не качественные, либо их нет!

Все слышали, что женьшень "дает энергию и снимает стресс"? Однако, обзор Cochrane от 2010 года (высшая степень доказанности) говорит, что "нет убедительных доказательств, подтверждающих его использование для лечения какого-либо заболевания". И так во многом.

Мы до конца не знаем, как именно подействуют активные соединения, находящиеся в растении, способные вступать в реакцию как между собой, так и с другими веществами в организме человека и давать непредсказуемые эффекты.

Помните, что растительные вещества чаще очень активны, могут быть токсичны, а если это БАД и не подвергается строгому контролю, то и вообще могут быть опасны.

Какие выводы надо сделать?

  • Не все натуральное – безопасно.

  • Растительные вещества довольно активны, непредсказуемы и пить их без показаний нельзя.

  • Советуйтесь с врачом, не занимайтесь самолечением.

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