Лежать в ванне вредно для здоровья: врачи назвали опасность 

Долгое нахождение в горячей ванне ускоряет процесс старения, а ежедневное использование мочалки увеличивает риск микротравм кожи.

Об этом заявил доктор Василий Фролов, отметив, что не рекомендуется дольше пяти минут принимать горячие ванны, температура которых до 40 градусов, передает Life.

"В ванне с водой до 35 градусов возможно пребывание до 15 минут. При использовании ванны более этого времени увеличивается риск негативного влияния на сердце и сосуды, для кожи тоже вредно длительное пребывание в горячей воде — быстрее идет процесс старения", — сказал он.

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Фролов добавил, что микротравмы кожи от мочалок и скраба ведут к ее сухости, а также увеличивают риск дерматологических заболеваний.

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По его словам, при нормальной жирности волос в среднем нужно мыть голову два раза в неделю. Ежедневное же мытье пересушивает кожу и приводит к проблемам с ней.

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