Легкий способ бросить курить: 9 простых шагов

О пагубности курения знают все, и сами курильщики могут прочитать целую лекцию о вреде сигарет. Однако попрощаться с этой привычкой спешит не каждый курящий в виду разных причин.

Но если вы наконец-то решили бросить курить, внесите небольшие коррективы в свой образ жизни. Это поможет вам противостоять соблазну потянуться за зажигалкой.

Настройтесь на позитив

Пусть предыдущие попытки бросить курить не увенчались успехом – не отчаивайтесь. В этот раз у вас все получится – убедите себя в этом. Верьте в свою победу над сигаретами и заранее радуйтесь, что вы оказались сильнее.

Будьте строги с собой

Если вы решили бросать – бросайте раз и навсегда. Никаких "ну я только одну", "ну это же вечеринка", "я перенервничал и мне нужно успокоиться" и т.д. Все это отговорки. На самом деле, если вы снова возьмете сигарету в руки, все старания будут перечеркнуты.

Пересмотрите рацион

Американские ученые доказали, что после некоторых продуктов процесс курения кажется более приятным (в частности, после мяса), а некоторые делают его просто омерзительным (так могут сыр, фрукты и овощи).

Потому на время откорректируйте свою диету так, чтобы все продукты из рациона вызывали отвращение к сигаретам.

Пейте правильные напитки

Также, как и еда, напитки могут влиять на восприятие курения. Так, алкоголь, кофе, кола и чай улучшаю вкус сигарет, и провоцируют желание покурить. А вот сок и вода наоборот, отбивают желание лишний раз достать отраву из пачки.

Составьте график приступов желания закурить

Зачастую жажда закурить длится не более пяти минут и привязывается к определенным действиям – после еды, во время перерыва, за чашкой кофе и пр. Составьте график таких приступов и отслеживайте его. С наступлением часа Х займите себя чем-то более интересным или уйдите туда, где курить нельзя.

Поспорьте с близкими

Если кто-то из ваших близких курит и тоже хочет бросить, поспорьте с ним на что-то весомое для вас и для него. Предметом спора должен стать полный отказ от сигарет. Это послужит дополнительным стимулом оставить пагубную привычку в прошлом.

Больше активности

Исследования показали, что физическая нагрузка перебивает тягу к курению. Потому каждый раз, когда хотите закурить, приседайте, прыгайте, отжимайтесь и пр.

Держитесь некурящей компании

Где бы вы ни были, старайтесь держаться в стороне от курящих людей. Так вы лишите себя лишнего соблазна взять в руки сигарету и не будете дышать опасным дымом.

Воспользуйтесь заменителями

Никотинозаместительная терапия может удвоить ваши шансы на успех. Жвачка, пластырь, леденцы, таблетки и пр. помогут утолить жажду принять порцию никотина, при этом спасут от сигарет.

Ранее "МедОбоз" рассказывал о том, как меняется организм после отказа от сигарет.