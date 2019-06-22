Легкий секс и травяной чай: 10 советов, которые помогут хорошо выспаться

С 10 часов вечера до полуночи в организме человека вырабатывается основная доза гормона мелатонина. Именно поэтому нужно ложиться спать не позднее 22:00.

Интересными секретами качественного сна поделился в эфире ObozTV президент Всеукраинской общественной организации "Украинская ассоциация медицины сна", сомнолог Юрий Погорецкий. Эти 10 правил помогут спать крепче и высыпаться лучше.

1. Соблюдать режим: 8 часов сна, с 22:00 до 6:00.

"Если кто-то не доспал, можно днем доспать часик. Общая формула сна – 8 часов. Но если не удалось – то 7+1", – объяснил эксперт.

2. Не употреблять кофеин после 13:00.

"Кофеин во второй половине дня ограничиваем. Кока-кола, пепси-кола, черный и зеленый чай тоже содержат в составе кофеин. Поэтому переходим на травяные чаи. Луговые, карпатские, облепиховый чай", – посоветовал Погорецкий.

3. Нивелировать стрессы.

Сомнолог обратил внимание, что в целом стрессы – это нормально, и они должны быть. Но необходимо следить, чтобы они не переходили в хронический стресс.

4. Ценить и уважать сон каждого члена семьи.

Если у кого-то в семье ночные или суточные дежурства, необходимо обеспечить человеку возможность полноценно высыпаться в его свободное время.

Также Погорецкий порекомендовал страдающим от храпа обязательно обратиться к специалисту: ведь они не только подвергают риску свое здоровье, но и не дают поспать близким.

5. Убрать из спальни телевизоры, планшеты и другие гаджеты.

"Синие экраны телевизоров, компьютеров, смартфонов и других гаджетов на 40% убивают выработку мелатонина", – пояснил он.

6. Набираться позитивных эмоций днем.

"Побольше любви в семье. Всем рекомендую: 20 обнимашек, 20 поцелуев в день", – поделился Погорецкий.

7. Вести дневник сна.

В этом дневнике специалист посоветовал фиксировать и анализировать качество своего сна. Например, определить, что помешало выспаться, и впоследствии устранить эту причину.

8. Обогатить рацион едой, богатой триптофаном.

Триптофан – аминокислота, из которой ночью вырабатывается мелатонин.

Погорецкий перечислил наиболее богатые триптофаном продукты: черная икра, голландский сыр и мясо индейки. Кроме того, по его словам, можно выпить бокал красного сухого вина – это "естественный адаптоген".

9. Заниматься перед сном "легким сексом".

"Ванная перед сном – теплая. Любовь перед сном – тантрическая. Легкий секс. Без физических нагрузок, перегрузок. Никаких соревнований не устраивайте. Инициативный – это с утра, когда работает кортизол", – рассказал он.

10. Спать в темноте и тишине.

"Мелатонин любит спокойствие, тишину, темноту. Поэтому шторы зашторены, в комнате темно и тихо. Температура желательно – не более 20 градусов", – подвел итоги сомнолог.

Любовь в семье – один из залогов крепкого сна sleepcouncil.org.uk

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