Красивы, но опасны: врач рассказала, какие цветы не стоит держать в доме

Мало кто не держит у себя в доме цветы – они эстетично дополняют любой интерьер, оживляя и "одомашнивая" его, поддерживают чистоту воздуха и просто радуют глаз домочадцев.

Но, по словам фитотерапевта Елены Свитко, не все цветы приносят пользу, когда находятся в помещении. Некоторые из них, пусть и очень красивы, способны в буквальном смысле отравлять тех, кто рядом с ними находится, и ухудшать качество воздуха в доме.

MedOboz выяснил, каким цветам не место рядом с вами, и составил список самых опасных.

Несмотря на красоту, цветы могут быть опасными Растениевод

Олеандр

В листьях этого красивого растения содержится опасный яд, который при попадании во внутрь может привести к потере зрения. Кроме того, опасен этот цветок еще и тем, что в период цветения аромат его бутонов вызывает сильное головокружение и может привести к резкому повышению давления.

Герань

Это любимец многих хозяек – долго и часто цветет, красив, неприхотлив и животные обычно стараются его не трогать.

И не зря питомцы обходят его стороной – растение "излучает" особый отпугивающий аромат, который у человека вызывает головную боль и может спровоцировать развитие астмы.

Лилия

Невероятной красоты растение проявляется свое коварство ночью. Цветок с заходом солнца начинает активно поглощать кислород и выделять углекислый газ. Потому если вазон расположить в вашей спальне, утром вы проснетесь с ноющей головной болью и ощущением "разбитости".

Если нет желания избавляться от лилии вовсе, хотя бы отселите ее в нежилую комнату.

Папоротник

Механизм причинения вреда этим растением такой же, как и у лилии – ночью он лишает вас кислорода, от чего утром вас будет донимать слабость и головная боль. Так что и его лучше переставить куда-нибудь подальше от опочивальни.

Мимоза стыдливая

Необычное растение, которое "стыдливо" сворачивает листочки при контакте с предметами, на самом деле не такое уж милое, каким кажется на первый взгляд.

Дело в том, что в процессе жизнедеятельности цветок выделяет токсины, отравляющие организм. В результате, при длительном сожительстве с ним, вы можете заметить интенсивное выпадение волос, упадок сил и ухудшение настроения.

Орхидея

Это красивое, благородное и капризное растение очень любят дарить ко всяким праздникам и торжественным событиям вместо букетов. При этом и его не стоит держать возле себя в спальне.

Идеальное место для орхидеи – рабочий стол в офисе, кабинет или гостиная. Дело в том, что еле уловимый аромат орхидеи возбуждающе влияет на нервную систему, что плохо влияет на качество сна, но прекрасно – на ментальную и физическую активность.

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