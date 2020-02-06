Крайне токсичен: назван самый опасный алкогольный напиток

Самым опасным алкогольным напитком является пиво. Причиной тому является содержащийся в составе экстракт хмеля, в котором есть тяжелый металл кобальт.

Об этом заявил нарколог Даниил Покровский. Также он добавил, что в отличии от крепких напитков, пиво употребляется в больших количествах, передает РЕН ТВ.

"Металл крайне токсичный. Он накапливается в мышцах сердца, формируется синдром "пивного сердца, пивной печени", возникает ожирение", – сообщил он.

При этом от пива подобное негативное влияние наступает гораздо скорее.

"В пиве содержатся так называемые вещества фитоэстрогены – женский половой гормон растительного происхождения. То есть из мальчика делает девочку. Формируется жировая прослойка на животе, это жир, там активные гормональные клетки, они вырабатывают эстроген. Сам жир начинает себя подкармливать и вырабатывать дополнительные женские половые гормоны, которых не должно быть в мужском организме. Это все ведет к снижению потенции, происходят и другие изменения в мужской половой системе, это может приводить к бесплодию", – добавил нарколог.

Назван самый опасный алкогольный напиток АИФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали условно безопасные дозы алкоголя и рассказали, как не навредить печени.

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