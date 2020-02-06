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/ Здоровый образ жизни

Крайне токсичен: назван самый опасный алкогольный напиток

21т
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Самым опасным алкогольным напитком является пиво. Причиной тому является содержащийся в составе экстракт хмеля, в котором есть тяжелый металл кобальт.

Об этом заявил нарколог Даниил Покровский. Также он добавил, что в отличии от крепких напитков, пиво употребляется в больших количествах, передает РЕН ТВ.

"Металл крайне токсичный. Он накапливается в мышцах сердца, формируется синдром "пивного сердца, пивной печени", возникает ожирение", – сообщил он.

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При этом от пива подобное негативное влияние наступает гораздо скорее.

"В пиве содержатся так называемые вещества фитоэстрогены – женский половой гормон растительного происхождения. То есть из мальчика делает девочку. Формируется жировая прослойка на животе, это жир, там активные гормональные клетки, они вырабатывают эстроген. Сам жир начинает себя подкармливать и вырабатывать дополнительные женские половые гормоны, которых не должно быть в мужском организме. Это все ведет к снижению потенции, происходят и другие изменения в мужской половой системе, это может приводить к бесплодию", – добавил нарколог.

Назван самый опасный алкогольный напиток

Назван самый опасный алкогольный напиток

АИФ

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые назвали условно безопасные дозы алкоголя и рассказали, как не навредить печени.

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Автор
Екатерина Луговская
Тег
алкоголь
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Donets Oleg
Donets Oleg
Если речь про тот шмурдяк в бутылках - то верю.
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Надо предложить этому наркоше завязать с буряковкой
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
На Рен ТВ и не такое покажут
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