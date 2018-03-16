Кому сколько: норма сна по возрастам

Здоровый сон – залог хорошего самочувствия и настроения.

Сегодня в мире отмечается день сна. И к этому дню стоит напомнить, сколько нужно спать в разном возрасте, чтобы сон действительно был полезным, пишет Минздрав.

Итак:

Новорожденные до 3х месяцев – 14-17 часов – в этом возрасте малыши только учатся жить вне мамы, и сон им нужен, чтобы организм поскорее окреп.

Младенцы от 4 месяцев до года – 12-16 часов. Малыши расходуют много энергии и сил (стремительно растут, знакомятся с окружающим миром), потому нужно время на восстановление.

Малютки 1-2 года – 11-14 часов. Причина такая же – интенсивный рост и знакомство с окружающим миром.

Дети-дошкольники 3-5 лет – 10-13 часов (из них дневной сон около 1,5-2 часов). Дети в этом возрасте очень активны и восприимчивы, потому требуют отдыха, даже когда противятся и отказываются спать.

Дети школьного возраста 6-12 лет – 9-12 часов. Ежедневные занятия в школе и дополнительные секции и тренировки очень утомляют, потому организм требует много отдыха, часто – даже днем.

Подростки 13-18 лет – 8-10 часов. Это период полового созревания и колоссальных изменений в организме. Потому полноценный сон – это один из основных залогов здоровья.

Взрослые от 18 лет – 7-9 часов. Организм требует разного времени отдыха в зависимости от графика и степени физических нагрузок. Потому нужно в первую очередь прислушиваться к собственным ощущениям.

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