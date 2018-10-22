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/Блоги - Здоровый образ жизни

Ольга Фомина
Ольга Фомина
Консультант по здоровому образу жизни, блогер Все статьи автора

Когда нет времени правильно питаться: 3 быстрых завтрака в стиле ЗОЖ

4.2т

Главная отговорка противников правильного питания- нехватка времени. Сложился стереотип, что приготовление полезных блюд – это долго. Отсюда – популярность фастфудов и еды "на ходу".

Хочу на практике развеять это заблуждение, дав рецепты быстрой и в то же время полезной еды.

Сегодня поговорим о завтраке – важнейшем приеме пищи, восполняющем истощенные за ночь запасы энергии, бодрящем и питательном.

Зеленый коктейль

О пользе зеленых смузи сегодня знает каждый, не буду повторяться. Напомню лишь, что для его приготовления понадобится пучок зелени, любимый фрукт, овощ или ягоды и стакан воды. Все смешайте в блендере и наслаждайтесь вкусом и пользой хлорофилла в стакане. По времени приготовления процесс займет 5-10 минут.

Для придания блюду большей питательной и витаминной ценности добавьте на выбор: семена льна, чиа, кунжут или клетчатку тыквенных семечек, пророщенные зерна овса, гречки, растительный протеин, спирулину.

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Гранола

Еще одним вариантом полезного и при этом быстрого завтрака является гранола с растительным молоком или свежевыжатым соком. Саму гранолу можно купить либо предварительно сделать самим (например, на выходных, когда располагаете временем). А с утра просто смешать готовую гранолу с любимым растительным молоком или свежевыжатым соком и получить заряд энергии и бодрости на весь день. Процесс займет пару минут. Но если решите сделать свежевыжатый сок добавьте еще 5-7 минут.

Саму гранолу делать легко: перемешайте овсяные хлопья с подогретым до жидкого состояния медом или сиропом топинамбура, добавьте орешки, семечки и сухофрукты по вкусу, перемешайте и выложите готовую смесь на пергаментную бумагу. Запекайте в духовке 15-20 минут при температуре 175 градусов периодически перемешивая.

Живая каша

Ну и конечно каша на завтрак, кто не любит вкус детства. Только я предлагаю здоровый вариант: никакой варки и молока со сливочным маслом и сахаром. Замочите накануне вечером по 3 ст.л. зеленой гречки, кунжута и льна. Утром смешайте их в блендере с растительным молоком и добавьте по желанию мёд или сироп топинамбура. Украсьте фруктами и орешками. Эстетическое наслаждение вкусом гарантировано. На все про все 5-10 минут, причем вариантов таких каш может быть сколь угодно много – зависит от вашей фантазии.

Еще больше про здоровый образ жизни здесь и здесь.

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Автор
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Тема
Здоровье
Объекты
питаниеФитнес
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Степанкова Людмила
Степанкова Людмила
А ещё неплохо к сиропу топинамбура измельчить и добавить сушёных опарышей и приятного аппетита. Очень вкусно и полезно.
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