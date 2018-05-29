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Ольга Фомина
Ольга Фомина
Консультант по здоровому образу жизни, блогер Все статьи автора

Когда и с чем есть ягоды, фрукты, овощи и зелень

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Любите ли вы лето так, как люблю его я? Даже не за солнце, море, отдых, а за обилие ягод, фруктов, овощей и зелени прямо с грядки. Ведь столько пользы от еды, пожалуй, нельзя получить больше ни в один сезон в нашей стране. Поэтому рекомендую ежедневно налегать на свежие летние угощения. А чтобы они принесли еще больше пользы здоровью и не отразились на фигуре предлагаю простые правила употребления.

Начнем с ягод и фруктов. Не вижу смысла перечислять пользу каждого из них в отдельности, просто ешьте все по сезону. Вот уже появилась клубника, затем будет вишня, черешня, малина, смородина и т.д. Каждая ягода – просто кладезь витаминов и микроэлементов.

Жаль только, что многие кушают их на десерт после основного приема пищи, что в корне неправильно и даже вредно. Ведь время переваривания ягод и фруктов 30-40 минут, а мяса, например, несколько часов. Пока мясо будет перевариваться, съеденные после него свежие ягоды или фрукты просто начнут бродить, вызывая неприятные ощущения в ЖКТ и даже метеоризм. Поэтому лучше употреблять их отдельно, можно за полчаса до еды или как перекус. Старайтесь ни с чем не смешивать фрукты и ягоды. А чтобы не вредить фигуре, сладкие фрукты кушайте до 16:00.

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Овощи же, напротив, совместимы с любыми продуктами. Можно и даже нужно смело добавлять их в мясные блюда, использовать как гарнир к птице, рыбе, морепродуктам. Сырые овощи богаты грубой клетчаткой, стимулируют переваривание пищи в организме. Поэтому рекомендуется ужинать салатом из свежих овощей и зелени. Так не нагружается пищеварительная система и стимулируется очистка всего, что было наедено за день. Действительно, если фрукты – кладезь витаминов и минералов, то овощи, в первую очередь, - своеобразная щетка, вычищающая остатки пищи из ЖКТ и стимулирующая процессы в нем.

Полезные микроэлементы из овощей, впрочем, как и из фруктов лучше (практически на 100%) и быстрее усваиваются в свежевыжатых соках. Вот здесь кстати можно смешивать овощи с фруктами, да и в целом использовать фантазию на полную катушку.

Отдельно хочу остановиться на листовых овощах – зелени. Она конечно также богата клетчаткой, но основная ценность ее в хлорофилле, своеобразном источнике солнечной энергии. Попадая в организм, хлорофилл способен творить чудеса: предотвращать некоторые формы рака, атеросклероза, это прекрасная профилактика онкологических заболеваний. Хлорофилл оздоравливает печень, выводит токсины, стимулирует работу щитовидной и поджелудочной желез, регулирует кровяное давление. И это лишь малый перечень.

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Только для максимального усвоения необходимо, чтобы клеточные стенки зелени были разорваны. Это легко достижимо при тщательном пережевывании либо предварительном измельчении зелени в блендере. Вот почему зеленые коктейли набирают большую популярность в последнее время. Просто добавьте в блендер любимую зелень, фрукты-ягоды или овощи, воду и тщательно перемешайте. Отличный завтрак или просто перекус в течение дня готов.

Поделюсь секретом: просто заменив первый прием пищи зеленым коктейлем на регулярной основе, вы уже через несколько недель почувствуют положительные изменения в своем организме и в теле.

Не верите? Попробуйте! Тем более сейчас подходящий сезон для этого!

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Ольга ФоминаОльга Фомина
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ЗдоровьеПитание
Объект
здоровье
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