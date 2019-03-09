Кофе и чай не заменят: Супрун рассказала, как пить воду правильно

Воду стоит пить сразу же после ощущения жажды, что и должно определять дневную норму употребления жидкости.

Об этом на странице в Facebook сообщила и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она подчеркнула, что 8 стаканов воды, которые человек должен выпить на протяжении суток, — миф.

"Даже несколько глотков воды спасут нас от обезвоживания. Оно вызывает плохое настроение, снижение внимания, памяти и повышает риски запора. Поэтому наготове всегда следует иметь питьевую воду... Если вы чувствуете сухость во рту, небольшое головокружение или усталость — скорее всего это жажда", — написала Супрун.

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И.о. министра также добавила, что чай или кофе не заменяют чистую воду, так как она переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена и смазывает суставы.

"Часто кофе и чай хочется подсластить сахаром или вкусностями. А это — лишние калории и дополнительный сахар, что для нас вредно", — отметила она.

"Но стоит быть осторожным и не пить из одной бутылки ни с кем, кроме исключительных ситуаций. Со слюной передаются бактерии, вызывающие боль в горле, вирусы гриппа, свинки, простуды и других болезней. Поэтому не пейте из одной бутылки с незнакомыми людьми, и не пейте из нее повторно, если вы поделились водой с кем-то", — предупредила Супрун.

Напомним, ранее выяснилась опасность фильтрованной воды, которая лишается всех микроэлементов.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за широкого распространения суперинфекций правительство Украины утвердило Национальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Ульяна Супрун пояснила, какие изменения ждут украинцев.

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