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/ Блоги - Здоровый образ жизни

Медревизор
Медревизор
Инспектор по лечебным заведениям Все статьи автора

Опаснее сигарет: каковы последствия курения кальяна

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Кальян – устройство, которое позволяет человеку курить табак, часто сочетая его со сладкими ароматами. Использование кальянов имеет вековую историю. Сегодня люди часто курят кальян в компании в кафе или дома.

Некоторые люди ошибочно полагают, что курение кальяна не вредно для их здоровья или не так опасно, как другие виды курения. В этой статье мы рассмотрим риски для здоровья, связанные с курением кальяна.

Использование кальяна подвергает человека воздействию табачного дыма, который содержит вредные компоненты, которые вода не отфильтровывает.

Опаснее сигарет: каковы последствия курения кальяна

Иллюстрация

Некоторые из потенциальных последствий для здоровья использования кальяна включают в себя:

  • ухудшение функции легких;

  • повышенный риск сердечных заболеваний;

  • повышенный риск развития рака;

  • преждевременное старение кожи;

  • повышенный риск инфекционных заболеваний.

Кальян против сигарет

По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), курение табака через кальян имеет такой же риск для здоровья, как курение сигарет. Так, при курении кальяна человек получает никотин, который вызывает сильную зависимость. Не стоит забывать и о парах, которые образовываются во время сжигания древесного угля и могут быть такими же токсичными, как сигаретный дым. Также использование кальянов длятся дольше, чем выкуривание одной обычной сигареты. В среднем человек затягивается сигаретой 20 раз, но во время часового курения кальяна он может сделать 200 затяжек.

Американские ученые обнаружили, что по сравнению с одной сигаретой один сеанс кальяна дает примерно в 125 раз больше дыма, в 25 раз больше смол, в 2,5 раза больше никотина и в 10 раз больше окиси углерода.

Опаснее сигарет: каковы последствия курения кальяна

Иллюстрация

Как показывает анализ публикаций о вреде и популярности кальянов, воздействие их курения в значительной степени связано с низким весом ребенка, колебаниями сердечного ритма, гипергликемией и гипертриглицеридемией, повышенным риском возникновения рака поджелудочной железы и легких. Употребление табака является причиной около 5 миллионов смертей в год во всем мире.

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Автор
Медревизор Медревизор
Тема
Здоровье
Место
Украина
Тег
курение
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