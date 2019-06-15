Как выжить в жару: врач раскрыл секрет "питьевого режима"

Во время сильной жары стоит воздержаться от интенсивной работы и проведения встреч с 11 до 16 часов.

На улице лучше носить головной убор, а одежда должна быть из натуральных тканей, сообщил на своей странице в Facebook доктор Эдуард Драч.

"Но самое главное – водный режим. Полтора литра – это минимум, который не удовлетворит нужды, особенно в такую жару", – уточнил он.

В день нужно потреблять количество воды, равное 30 мл на каждый килограм веса. То есть это 1,5 литра на 50 килограм, 2,1 на 70 кг, и дальше в соответствии с этой формулой.

При этом выпить всю эту воду нужно до 16:00. Для гипертоников правила еще строже, им нужно пить до 2,5 л в день до 14:00.

Иллюстрация golosznadbugu.com

"Ограничения во времени связаны с возможностью отеков из-за биоритмов почек", – уточнил врач.

Как писал OBOZREVATEL, чтобы легче перенести жару, которая уже несколько дней царит в Украине, нужно как можно больше защищать свою кожу от солнца и придерживаться питьевого режима.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!