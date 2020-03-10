Как выспаться за короткий промежуток времени: раскрыт секрет Сальвадора Дали

Специалисты раскрыли секрет техники сна "Сверхчеловек" Сальвадора Дали. Благодаря формуле сна человек может легко высыпаться за короткий промежуток времени.

Техника результативна и удобна, она дает возможность ощутить прилив сил и бодрости, пишет econet.ru.

Так, по формуле сна необходимо спать шесть раз всего по 20 минут каждые 4/2 часа. Однако, имеется важный нюанс: не следует пропускать хотя бы один сон, в противном случае вы будете ощущать себя невыспавшимся и утомленным.

Сон goodhouse.ru

Как писал OBOZREVATEL ранее, британский ученый доказал, что для хороших и длительных отношений паре нужно спать, как можно ближе друг к другу.

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