Как вести здоровый образ жизни: Супрун дала простые советы

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как поддерживать свое здоровье в хорошем состоянии.

Советы она опубликовала на своей странице в Facebook, отметив, что обязательно нужно не забывать пить воду.

Чиновница также советует уменьшить употребление хлебобулочных изделий, сахара и колбасы, а добавить - овощей, фруктов и рыбы.

Также она добавила, что для здоровья обязательны занятия спортом. "Организм выключается, когда человек сидит, замедляется обмен веществ, который влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости", - написала она.

По словам Супрун, чтобы поддерживать состояние здоровья в норме необходимо полностью отказаться от вредных привычек. В частности, от курения и употребления алкоголя.

Корреспондент

При этом, она советует проходить профилактические обследования и вакцинацию.

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