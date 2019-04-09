Мова Язык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
City Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/Здоровый образ жизни

Как вести здоровый образ жизни: Супрун дала простые советы

717Читать материал на украинском

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала, как поддерживать свое здоровье в хорошем состоянии.

Советы она опубликовала на своей странице в Facebook, отметив, что обязательно нужно не забывать пить воду.

Чиновница также советует уменьшить употребление хлебобулочных изделий, сахара и колбасы, а добавить - овощей, фруктов и рыбы.

Также она добавила, что для здоровья обязательны занятия спортом. "Организм выключается, когда человек сидит, замедляется обмен веществ, который влияет на нашу способность регулировать уровень сахара в крови, метаболизировать жиры, негативно влияет на давление и ослабляет мышцы и кости", - написала она.

Новости
Спасают от давления: медики назвали топ-5 продуктов для улучшения здоровья

По словам Супрун, чтобы поддерживать состояние здоровья в норме необходимо полностью отказаться от вредных привычек. В частности, от курения и употребления алкоголя.

Как вести здоровый образ жизни: Супрун дала простые советы

Корреспондент

При этом, она советует проходить профилактические обследования и вакцинацию.

Как писал OBOZREVATEL, медики назвали список продуктов, которые должны быть в меню у каждой женщины, чтобы быть здоровой.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

НовинкиПопулярноеРекомендуем

Лаборатории

Консультация on-line

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины