Как увеличить ежедневную активность: раскрыты простые способы

Любое похудение основывается на нескольких важных моментах, а движение - это один из них.

Об этом написала коуч по правильному питанию Виктория Кляуз в своем Instagram, рассказав, где "брать" ежедневную активность.

"Мне часто говорят: "Я тренировалась три раза в неделе полгода, а результата ноль". Думать, что всего три часа в неделю помогут вам похудеть - большая ошибка. Не у всех, но у многих, выходит так - что кроме тренировок, другой активности и нет", - отметила она.

Хотьба 24 канал

Кляуз привела несколько примеров, где же "брать" ту самую активность:

забываем о лифте, ходим пешком;

идем одну остановку пешком вместо того, чтоб подъехать;

паркуем авто не "у самой двери", а в отдаленном месте на парковке (там всегда есть места);

привычку "посмотрю вечером сериал" меняем на "прогуляюсь перед сном";

планируем активные выходные;

если работа из дома - не забывайте раз в час выйти из-за стола и пройтись за стаканом воды;

не обедайте на рабочем месте, двигайтесь - насколько возможно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала, что последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна, чтобы не мешать организму в ночное время тратить энергию.

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