Как увеличить ежедневную активность: раскрыты простые способы

Любое похудение основывается на нескольких важных моментах, а движение - это один из них.
Об этом написала коуч по правильному питанию Виктория Кляуз в своем Instagram, рассказав, где "брать" ежедневную активность.
"Мне часто говорят: "Я тренировалась три раза в неделе полгода, а результата ноль". Думать, что всего три часа в неделю помогут вам похудеть - большая ошибка. Не у всех, но у многих, выходит так - что кроме тренировок, другой активности и нет", - отметила она.
Хотьба
24 канал
Кляуз привела несколько примеров, где же "брать" ту самую активность:
забываем о лифте, ходим пешком;
идем одну остановку пешком вместо того, чтоб подъехать;
паркуем авто не "у самой двери", а в отдаленном месте на парковке (там всегда есть места);
привычку "посмотрю вечером сериал" меняем на "прогуляюсь перед сном";
планируем активные выходные;
если работа из дома - не забывайте раз в час выйти из-за стола и пройтись за стаканом воды;
не обедайте на рабочем месте, двигайтесь - насколько возможно.
Любое похудение основывается на нескольких важных моментах И движение - это один из тех самых моментов👆 Мне часто говорят: "я тренировалась 3 раза в неделею полгода, а результата ноль"🙀 Думать, что всего 3 часа в неделю помогут вам похудеть - большая ошибка Не у всех, но у многих, выходит так - что кроме тренировок, другой активности и нет😳 ⠀ Яркий пример - одна из моих пациенток. Девушка 28 лет, имт 29 с проблемой "никак не могу похудеть" Кроме ошибок в питании, была глобальная проблема - движение Она работала из дома, поэтому вариант "иду на работу пешком" отпадал, после работы - передвигалась на авто, но при этом посещала зал 3 раза в неделею Выходные проводила либо дома, либо с друзьями, но в формате "посиделок"🍹 В итоге, единственной ее активностью за всю неделю были: ходьба по магазину за продуктами, тренировки В обычный день без тренировки - ее активность сводилась к нулю, даже 1 тыс шагов она не набирала🤷♀️ ⠀ Где же "брать" ту самую ежедневную активность? ❤️Забываем о лифте, ходим пешком ❤️Идем одну остановку пешком вместо того, чтоб подъехать ❤️Паркуем атвто не "у самой двери", а в отдаленном месте на парковке (там всегда есть места😏) ❤️Привычку "посмотрю вечером сериал" меняем на "прогуляюсь перед сном" ❤️ Планируем актвиные выходные ❤️ Если работа из дома - не забывайте раз в час выйти из-за стола и пройтись за стаканом воды, не обедайте на рабочем месте, двигайтесь - насколько возможно ⠀ Не перестану напоминать, что лето - самое удачное время, чтобы сформировать привычку ходить больше, бегать по утрам или устаривать вечерние променады🙌 Не пропускайте это время, используйте, чтобы улучшить свое здоровье! ⠀ А как вы расширяете свою физ. активность? Делитесь опытом в комментариях⬇️
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог рассказала, что последний прием пищи должен быть за 3-4 часа до сна, чтобы не мешать организму в ночное время тратить энергию.
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