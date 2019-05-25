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/Здоровый образ жизни

Как ускорить обмен веществ в организме: названы топ-5 средств

1.5тЧитать материал на украинском

Активизировать обменные процессы в организме, и как следствие обрести стройность, помогут пять средств.

Об их эффективности рассказала в своем блоге на OBOZREVATEL консультант по здоровому образу жизни Ольга Фомина. По ее словам, при сидячем образе жизни, недостатке сна, неправильном питании и недостаточном количестве выпиваемой воды метаболизм замедляется. Поэтому необходимо его ускорить.

Так, стоит использовать для этого пять средств:

1. Вода. Нужно ежедневно выпивать свою норму: 30 мл на каждый кг веса (например, при весе в 60 кг суточная норма составит 1,8 литра). Причем начинать стоит с самого утра натощак – 200-400 мл теплой воды запустят обменные процессы и восполнят нехватку жидкости с утра.

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Обмен веществ

Обмен веществ

Иллюстрация

2. Активный образ жизни. Чем интенсивней двигаетесь, тем быстрее проходят процессы в теле, включая обменные.

3. Свежий воздух. Кислород ускоряет обмен веществ и способствует сжиганию подкожного жира. С этим связана и лучшая эффективность физических нагрузок на улице.

4. Контрастный душ. Чередование горячей и холодной температур, вовлекает в обменные процессы подкожный жир.

5. Ускоряющие продукты: зеленый чай, продукты, богатые клетчаткой, цитрусовые, семена льна и т.д.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее диетолог уточнила, что иногда чтобы избавиться от лишнего веса и перейти на здоровое питание, необязательно кардинально менять свои пищевые привычки, достаточно найти более полезные альтернативы.

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Место
Украина
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