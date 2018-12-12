Как убрать живот: ученые назвали простейший способ

Избавиться от висцерального жира, который окружает внутренние органы, на животе можно благодаря употреблению 10 граммов растворимой клетчатки в день.

Так за пять лет уровень жира можно снизить на 3,7 процента. Растворимая клетчатка содержится в овсяных отрубях, ячмене, орехах, семенах, бобах, горохе и некоторых фруктах и овощах, передает Express.

Цельные зерна позволяют человеку чувствовать насыщенность, а значит контролировать аппетит. В то же время потребление мононенасыщенных жиров, которые присутствуют в оливковом масле, авокадо и некоторых видах орехов, приводит к снижению процента жира в области живота.

Также исследователи рекомендовали уменьшить размер порций. Они пришли к выводу, что наибольшее влияние на жир в животе оказывает диета с пониженной калорийностью. Однако при борьбе с висцеральным жиром стоит также уделять время физическим упражнениям.

Как сообщил OBOZREVATEL, ранее диетолог Джессика Сепель предложила альтернативу распространенным блюдам с высоким содержанием калорий.

Для начала она посоветовала заменить традиционную основу пиццы на цветную капусту. Также вместо калорийной мучной пасты, диетолог предложила купить макароны, изготовленные из гороха, киноа, красной фасоли или риса.