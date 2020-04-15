Как сжечь жир без спорта: названы самые эффективные способы

Для людей, которые ведут малоподвижный образ жизни и не могут выделить время для физических упражнений, существуют естественные способы сжигания жира.
Так, сайт МедикФорум опубликовал 4 самых действенных.
Добавлять в ежедневный рацион больше белковых продуктов. В обзоре исследований, посвященных изучению влияния диет с высоким содержанием белка на массу тела, потерю жира и сытость, были обнаружены убедительные доказательства того, что белок в рационе помогал в потере веса.
hochu.ua
Лучшие источники:
Протеин содержится в разных продуктах:
Тофу
Нежирное мясо птицы
Морепродукты
Орехи и семена (грецкие орехи, семена чиа, тыквенные семечки, арахис и т. д.)
Бобовые (нут, фасоль, горох и т. д.)
Рыба (лосось, треска, тунец и т. д.)
Творог и нежирный сыр
Интервальное голодание. Наиболее ценный вклад этого метода в плане сжигания жира заключается в том, как оно помогает человеку справляться с голодом. Нездоровая тяга к вредной калорийной пище у полных людей наблюдается все время, и ей легко поддаться. Установка окна для приема пищи ограничивает потребление, учит человека самоконтролю.
Добавление бытовой активности в день. Это не обязательно означает посещение тренажерного зала или занятия спортом. Повседневные движения – ходьба, подъем по лестнице, не менее эффективны. Важно сознательно сделать шаг, чтобы стать более активным.
Попробуйте сделать следующее:
Ходьба в быстром темпе
Работа по дому
Игра с детьми
Подъем по лестницу вместо лифта
Парковка дальше от входа
Послеобеденные прогулки
Садоводство
Высыпайтесь. Недостаток сна приводит к повышенному риску развития многочисленных заболеваний: болезни сердца, диабет 2 типа и ожирение. Когда вы спите недостаточно, организм будет пытаться это компенсировать за счет увеличения чувства голода. Полноценный сон 7-9 часов, поможет лучше сжигать жир.
Как писал OBOZREVATEL , диетолог назвала 5 простых шагов для похудения без диет. В частности рассказала, чего употреблять не стоит, а нужно включить в рацион.
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