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/ Здоровый образ жизни

Как спастись от рака: медики дали совет людям за 40

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Снизить риск заболеть онкологическим заболеванием после 40 лет поможет здоровый образ жизни и исключение из рациона вредных веществ.

Также избежать раковых заболеваний поможет ограничение времени пользования мобильными телефонами и микроволновкой. Об этом сообщает АиФ.

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Основополагающим фактором в появлении опухолей медики называют аномальное поведение клеток. После 40 лет раком рискуют заболеть люди, злоупотребляющие табакокурением, алкоголем и другими вредными привычками.

Для профилактики врачи советуют исключить из рациона жирные, жареные и химически обработанные продукты. Стоит отдавать предпочтение натуральному рациону, который должен включать мясо птицы и кролика. Также рекомендуется не переохлаждаться, ведь переохлаждение способствует появлению злокачественных новообразований. Также помогут регулярные обследования у онколога.

Медики дали совет, как спастись от рака

Медики дали совет, как спастись от рака

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа причина развития особо опасного рака.

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Автор
Анатолий Запорожский
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