Как снять усталость и сонливость: диетолог составила список полезных витаминов

В осеннее время у людей часто возникает гиповитаминоз. Справиться с сонливостью и усталостью помогут витамины А, В12, С и D.
Об этом сообщила известный диетолог Светлана Фус на своей странице в Instagram. По словам специалистки, она часто слышит от людей, что им не хватает энергии, тяжело заставить себя что-либо делать.
Диетолог составила список полезных витаминов
Фус составила список витаминов, которые помогают справиться с сонливостью и усталостью:
A (ретинол). Его дефицит вызывает быструю утомляемость, слабость, а также ухудшение зрения.
B12 (цианокобаламин). Недостаток этого витамина замедляет обмен веществ, клетки получают меньше кислорода, и организм тратит больше энергии, чем при достаточном его поступлении.
C (аскорбиновая кислота). Его дефицит приводит к быстрой утомляемости, что сказывается на общем самочувствии.
D (эргокальциферол и холекальциферол). Этот витамин синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей, с чем осенью может возникнуть проблема. Дефицит витамина D приводит к усталости.
В разгаре осени за окном сыро и холодно, стало еще сложнее вставать с кровати по утрам и ты все чаще чувствуешь, что не высыпаешься?😴 В последнее время я часто слышу подобные фразы:"Мне тяжело заставить себя что-то делать"/ "Совсем нет энергии" и прочее. Велика вероятность того, что дело в гиповитаминозе☝️ Какие витамины помогают справиться с сонливостью и усталостью: 🔸B12 (цианокобаламин); Недостаток этого витамина замедляет обмен веществ, клетки получают меньше кислорода и организм, работая на износ, тратит больше энергии, чем при достаточном его поступлении. 🔹C (аскорбиновая кислота); Недостаток витамина С приводит к быстрой утомляемости, что непосредственно сказывается на общем самочувствии. 🔸D (эргокальциферол и холекальциферол); В народе "витамин солнца".🌞Витамин D синтезируется в коже под воздействием солнечных лучей, с чем осенью может возникнуть проблема. Дефицит данного витамина приводит к усталости 🔹A (ретинол). Дефицит ретинола вызывает быструю утомляемость, слабость, ухудшение зрения. А как вы справляетесь с осенней хандрой? Если вам интересно узнать об источниках вышеперечисленных витаминов - пишите в комментариях!) #витамины #гиповитаминоз #сонливость #полезныесоветы #полезныепродукты #правильноепитание #ппрецепты
Как сообщал OBOZREVATEL, на тот момент и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун рассказала об особенностях употребления витаминов группы В, уколы которых могут спасти жизнь человеку.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!