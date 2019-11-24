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Как взбодриться утром: фитнес-тренер раскрыл секреты легкого пробуждения

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В идеале просыпаться утром нужно легко и спокойно. Если ежедневные подъемы даются с трудом – это сигнал к тому, что необходимо скорректировать образ жизни.

О том, как быстро взбодриться и настроиться на продуктивный день, в эфире ObozTV рассказал известный украинский фитнес-тренер, мастер-тренер по TRX Ярослав Сойников. Он показал несколько упражнений, которые помогут легче вставать и не испытывать "адские муки" от звука будильника.

"Есть ритуал пробуждения, который запускает нервную систему и позволяет лучше проснуться. В него входит одна банальная, но действительно важная вещь. Вам нужно ногами встать на пол", – обратил внимание Сойников.

Он пояснил, что важно перенести вес тела на ноги, принять горизонтальное положение.

"Чем дольше вы валяетесь в постели, пытаясь проснуться – тем дольше вы не проснетесь. Сядьте на кровать, поставьте ноги на пол. Встаньте. И постарайтесь какие-то секунды, минуты, не садиться, а провести на ногах. Походите, посмотрите погоду, выпейте стакан воды", – посоветовал тренер.

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Также, по его словам, стоит сделать легкие дыхательные упражнения.

"Раскрываете ладони вперед – у вас раскрывается грудная клетка, раскрывается весь позвоночник. Вы делаете вдох (при этом разводите руки в сторону и вверх) и выдох (наклон вниз). Достаточно несколько таких циклов, чтобы задействовать все тело: ноги, руки, дыхание", – рассказал он.

Раскрыть грудную клетку

Раскрыть грудную клетку

Вдох – поднять руки вверх

Вдох – поднять руки вверх

Выдох – наклониться вниз

Выдох – наклониться вниз

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Сойников подчеркнул, что именно утром достигает своего пика уровень кортизола – "гормона стресса", который будит человека и "призывает" его к активности.

"Поэтому очень странно, если вам утром хочется есть. И абсолютно естественно, если вам хочется двигаться", – уточнил мастер.

Он порекомендовал непременно использовать этот утренний импульс к активности.

"Используйте его так, как вам хочется. Силовые упражнения? Окей. Бег? Отлично. Единоборство, танцы или любая другая активность. Утро – хорошее время, чтобы подвигаться и с помощью физических упражнений сделать что-то приятное для себя", – отметил тренер.

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В качестве примера Сойников привел традиционную утреннюю зарядку и показал одно из простейших упражнений, чтобы размять позвоночник. Нужно сесть на полу или на коврике, скрестив ноги. Затем потянуться во всех направлениях: "поползти" руками максимально вперед, потянуться влево, потянуться вправо, поставить руки за спиной и "вытолкнуть" грудь вперед.

"Если вы ведете правильный, сбалансированный образ жизни, то пробуждение должно быть безболезненным. Т.е. вы не должны испытывать какие-то адские муки от звука будильника. Вы должны вставать достаточно легко. Просыпаться спокойно: бодрым и готовым действовать", – резюмировал спортсмен.

Один из секретов бодрого утра – не валяться в постели

Один из секретов бодрого утра – не валяться в постели

Shutterstock / Entrepreneur.com

Как писал OBOZREVATEL, ранее фитнес-тренер Анита Луценко показала эффективное упражнение "три в одном", которое легко выполнить дома без специального оборудования.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Оздоровление Здоровье Новости ObozTV Эфиры Oboz TV Диеты и фитнес Прямая трансляция
Персона
Ярослав Сойников
Теги
Упражнения Фитнес
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