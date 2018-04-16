Как продлить жизнь: сделано важное открытие

Люди могут продлить свою жизнь благодаря способу, который не требует денежных вложений.

Новое открытие совершили французские ученые. Они считают, что для долгой жизни необходимо все лишь меньше есть, пишет Сегодня.

Специалисты уверяют, что голодание и уменьшение количества калорий в ежедневном рационе продлевает жизнь.

Новости Найден способ сделать детей умнее и здоровее

Такие выводы подтвердил 10-летний проект. Опыты проводились на лемурах. В ходе эксперимента ученые уменьшили калорийность дневного рациона животных на 30 %. Ученые увидели, что продолжительность жизни лемуров увеличилась вдвое по сравнению с группой животных, которая питалась как обычно. Кроме того, активность подопытных не снизилась.

Также исследователи считают, что уменьшение калорийности рациона позволяет снизить вероятность возникновения возрастных заболеваний, таких как рак или диабет.

Новости Супрун раскрыла главный секрет здоровья

Как сообщал "Обозреватель", названы 10 простых способов, которые сделают вас здоровее.