Как продлить жизнь на десять лет: 5 простых советов

Отказ от курения и алкоголя, здоровая диета, низкий вес и постоянные упражнения в среднем продлевают жизнь человека как минимум на десять лет.

Исследование медиков из Гарварда показало, что здоровый образ жизни остается главным способом продления жизни, сообщается в научном журнале Circulation.

"К сожалению, сегодня почти никто не соблюдает эти простые правила. Политикам и чиновникам стоит приложить серьезные усилия для того, чтобы создать такую среду, в которой правильная диета, зарядка и отсутствие вредных привычек станут популярными среди населения", — отметил Фрэнк Ху, медик из Гарвардского университета.

Ученые проанализировали данные, собранные в ходе наблюдений за здоровьем примерно 40 тысяч медсестер и врачей, которые велись в рамках проектов NHS и NHANES на протяжении трех последних десятилетий.

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Сравнив продолжительность жизни здоровых врачей и их коллег, страдавших от ожирения, вредных привычек и сидячего образа жизни, Ху с коллегами выяснили, что все эти проблемы отнимают 12-14 лет жизни.

В среднем мужчины и женщины, соблюдавшие все пять здоровых жизненных принципов, доживали до 87 и 93 лет, тогда как остальные участники этих проектов дотягивали лишь до 75-79 лет. Увеличение продолжительности жизни, как отмечают ученые, связано преимущественно с двумя вещами — резким снижением шансов на появление болезней сердца и развитие рака.

Как сообщал "Обозреватель", недавно ученые пришли к необычному выводу - посещение концертов повышает самооценку и влияет на продолжительность жизни человека.