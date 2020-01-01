Пейте много воды! Врач сказала, как прийти в себя после Нового года

Привести здоровье в норму после новогоднего застолья поможет обильное питье, отсутствие больших нагрузок и умеренная диета, а в сложных случаях – сорбенты.

О том, как быстро восстановиться после Нового года, в эфире ObozTV рассказал врач-диетолог и иммунолог, специалист по генетике Людмила Гончарова.

В первую очередь, по ее словам, с утра 1 января пригодится большое количество чистой питьевой воды. Также из рациона лучше исключить все жареные и жирные продукты.

"Вода, вода, и еще раз вода. И стараемся перейти на правильно приготовленные продукты – все запеченное, либо отварное, либо на пару", – посоветовала Гончарова.

Медик опровергла распространенное заблуждение о том, что повышенная активность помогает быстрее реабилитировать организм.

"Разносить токсины по крови – да. Но не реабилитировать организм. Двое-трое суток не занимайтесь активно спортом, постарайтесь "промыть" себя", – подчеркнула она.

В некоторых случаях, по мнению Гончаровой, можно прибегнуть к помощи сорбентов (активированного угля, энтеросгеля и др.). Однако лучше всего принимать их под наблюдением врача, чтобы не возникло воспалительных процессов.

"Нужно помнить, что сорбент соединит все эти белковые, бактериальные структуры (в желудке. – Ред.). Но ему нужна вода, чтобы выйти. Т.е. вы разводите пакетик сорбента на стакан воды – и потом запейте обязательно еще 2 стаканами воды. Чтобы все это вышло из вас", – объяснила специалист.

Первые два-три дня не стоит активно заниматься спортом imgflip.com

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