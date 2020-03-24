Как приготовить эффективное мыло-антисептик: 5 простых домашних рецептов

В период высоких рисков заразиться коронавирусом COVID-19 специалисты призывают к более тщательной и более частой гигиене рук с использованием антисептических средств.

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Но из-за нынешней сверхпопулярности таковых в магазине их часто не найти, а покупать "авторские" мыла по высокой цене хочется далеко не всем.

MedOboz подготовил для вас 5 рецептов антисептического мыла, которое можно без особых усилий приготовить дома самостоятельно. В состав каждого из них входят мощные природные антибактериальные и противовирусные компоненты, которые помогут надежно избавиться от патогенов. К тому же, такое мыло благотворно повлияет на внешний вид и состояние кожи, а его приятный запах наверняка приподнимет настроение.

Антисептическое мыло можно без труда приготовить дома самостоятельно Seldon

Ароматное мыло

Вам понадобится: 500 г мыльной основы (если нет специальной, подойдет детское мыло без добавок), эфирные масла апельсина, эвкалипта, гвоздики, корицы, розмарина, лимона, подробленная сушена цедра апельсина, глицерин.

Порежьте мыльную основу на мелкие кубики, поместите в емкость из толстого стекла и отправьте в микроволновку на 30-60 секунд (чтобы мыло начало таять). Затем хорошенько размешайте мыло и отправьте таять еще на 30-60 секунд. Если со второго раза мыло полностью не растворилось, повторите процедуру еще раз.

В разжиженную основу добавьте по 2 капли масел и горсть мелко подробленной цедры, перемешайте микс до однородности, разлейте по формочкам (лучше силиконовым, чтобы легче было извлекать бруски) и отправьте в темное прохладное место застывать (может занять около 2 часов). Затем достаньте мыло из формочек и разложите по пакетам те кусочки, которые не планируете использовать сразу.

Травяное мыло

Вам понадобится: 100 г мыльной основы, масло чайного дерева, по 2 ст. ложки трав толокнянка, корень алтея, можжевельник.

Заварите подготовленные травы в стакане кипятка и дайте настояться 2 часа. Мыльную основу подготовьте, как в предыдущем рецепте. Отправьте в растопленную основу 2 ст. ложки отвара и добавьте 6 капель масла чайного дерева. Разлейте полученную массу в формочки и отправьте застывать.

Такое мыло стоит готовить в небольших количествах, поскольку его срок годности составляет около двух недель.

Лимонное мыло с тимьяном

Вам понадобится: 400 г мыльной основы, 5 мл желтого пальмового масла, 5 мл масла лимона, 5 мл масла тимьяна, 10 г перетертого сушеного листьев тимьяна.

Растопите мыльную основу, как в предыдущих рецептах. Добавьте в подготовленную базу масла и листья тимьяна, тщательно и быстро перемешайте, чтоб масса стала полностью однородной, и также быстро разлейте мыло по формочкам.

Готовое мыло можно использовать около трех недель, неиспользуемые бруски храните в темном месте в целлофановой или пергаментной упаковке.

Жидкое мыло с можжевельником

Вам понадобится: 150 г мыльной основы; 200 мл дистиллированной воды; 10 мл глицерина; 3 ст. ложек можжевельника, масло можжевельника.

Залейте можжевельник 100 мл кипятка и настаивайте около 2 часов. Растопите мыльную основу (как в предыдущих рецептах). Добавьте к базе 25 мл отвара, воду и 7 капель масла. Перемешайте все и оставьте в темном месте на несколько часов остывать. Затем перелейте мыло в емкость с дозатором и используйте для мытья рук или принятия душа.

Такое мыло можно использовать в течение трех недель.

Душистое жидкое мыло

Вам понадобится: 200 г мыльной основы, 250 мл дистиллированной воды, 20 мл глицерина, масла лимона, мяты, эвкалипта, лаванды и чайного дерева.

Подготовьте мыльную базу, как указывалось раньше. Добавьте в нее теплую воду, глицерин и по 10 капель масел. Хорошенько перемешайте все, и оставьте в темном месте остывать. Затем перелейте в емкость с дозатором и используйте для мытья рук и тела.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как приготовить хороший антисептик в домашних условиях.

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