Как приготовить антисептик для рук дома: 7 простых рецептов

Отовсюду слышны настоятельные рекомендации, что вне дома нужно пользоваться антисептиками для рук, чтобы предотвратить инфицирование коронавирусом COVID-19, однако найти таковые в аптеке или в магазине по адекватной цене практически невозможно.
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Но это не повод расстраиваться, ведь хороший санитайзер можно приготовить самому в домашних условиях. MedOboz собрал для вас 7 рецептов антисептических средств, которые обойдутся в разы дешевле, чем предлагают ресейлеры.
При этом способ приготовления для всех одинаков: просто поместите все указанные в рецепте ингредиенты в одну емкость, хорошенько перемешайте и разлейте по небольшим удобным флаконам. Каждый антисептик можно использовать сразу после приготовления.
Рецепт №1
Вам понадобится: 150 мл медицинского спирта, 10 мл 3%-й перекиси водорода, 5 мл глицерина, 40 мл воды.
Рецепт №2
Вам понадобится: 150 мл медицинского спирта, 30 мл глицерина, 10 капель эфирного масла апельсина, мандарина или грейпфрута.
Такой антисептик подойдет тем, кто страдает от сухости кожи рук и не может использовать агрессивные дезинфицирующие средства.
Приготовить антисептик дома проще простого
Supersolnishco
Рецепт №3
Вам понадобится: 100 мл воды, 100 мл спиртовой настойки ромашки, 30 мл глицерина, 10 капель масла лимона.
Этот санитайзер не только убивает патогены на руках, но и способствует заживлению ранок и помогает улучшить состояние кожи.
Рецепт №4
Вам понадобится: 10 капель масла чайного дерева, 100 мл спиртовой настойки календулы, 1 столовая ложка геля алоэ вера.
Это средство защитит от инфекций и поможет быстро восстановить обветренную или травмированную кожу рук.
Рецепт №5
Вам понадобится: 100 мл 2%-го хлоргексидина, 250 мл водки, 50 мл воды, 20 капель масла лаванды.
Полученный микс не только справится с патогенами на коже, но и благодаря своему запаху благотворно повлияет на нервную систему.
Рецепт №6
Вам понадобится: 500 мл изопропилового спирта, 10 мл глицерина, 30 мл перекиси водорода, 50 мл дистиллированной или кипяченой охлажденной воды.
Рецепт №7
Вам понадобится: 150 мл хлоргексидина, 50 мл столовые ложки геля алоэ вера, 10 мл гидролата, 10 капель витамина Е, 16 капель масла чайного дерева, 8 капель масла лаванды, 5 капель эфирного масла лимона или грейпфрута.
Как пользоваться антисептиком?
Не секрет, что антисептик – не панацея от всех патогенов, потому полностью уповать даже на самый агрессивный не стоит. Гораздо эффективнее любого антисептика – тщательное и продолжительное мытье рук с мылом под теплой проточной водой, потому если есть такая возможность, лучше воспользуйтесь ею.
В остальных же случаях, нужно обильно наносить антисептик на руки после контакта с предметами общего пользования (кнопки лифтов, домофонов, паркоматов, дверные ручки и т.д.), особенно уделяя внимание местам, где скапливается больше всего патогенов – под ногтями и в области кутикул.
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