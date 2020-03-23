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Как приготовить антисептик для рук дома: 7 простых рецептов

1.1т
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Отовсюду слышны настоятельные рекомендации, что вне дома нужно пользоваться антисептиками для рук, чтобы предотвратить инфицирование коронавирусом COVID-19, однако найти таковые в аптеке или в магазине по адекватной цене практически невозможно.

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Но это не повод расстраиваться, ведь хороший санитайзер можно приготовить самому в домашних условиях. MedOboz собрал для вас 7 рецептов антисептических средств, которые обойдутся в разы дешевле, чем предлагают ресейлеры.

При этом способ приготовления для всех одинаков: просто поместите все указанные в рецепте ингредиенты в одну емкость, хорошенько перемешайте и разлейте по небольшим удобным флаконам. Каждый антисептик можно использовать сразу после приготовления.

Рецепт №1

Вам понадобится: 150 мл медицинского спирта, 10 мл 3%-й перекиси водорода, 5 мл глицерина, 40 мл воды.

Рецепт №2

Вам понадобится: 150 мл медицинского спирта, 30 мл глицерина, 10 капель эфирного масла апельсина, мандарина или грейпфрута.

Такой антисептик подойдет тем, кто страдает от сухости кожи рук и не может использовать агрессивные дезинфицирующие средства.

Приготовить антисептик дома проще простого

Приготовить антисептик дома проще простого

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Рецепт №3

Вам понадобится: 100 мл воды, 100 мл спиртовой настойки ромашки, 30 мл глицерина, 10 капель масла лимона.

Этот санитайзер не только убивает патогены на руках, но и способствует заживлению ранок и помогает улучшить состояние кожи.

Рецепт №4

Вам понадобится: 10 капель масла чайного дерева, 100 мл спиртовой настойки календулы, 1 столовая ложка геля алоэ вера.

Это средство защитит от инфекций и поможет быстро восстановить обветренную или травмированную кожу рук.

Рецепт №5

Вам понадобится: 100 мл 2%-го хлоргексидина, 250 мл водки, 50 мл воды, 20 капель масла лаванды.

Полученный микс не только справится с патогенами на коже, но и благодаря своему запаху благотворно повлияет на нервную систему.

Рецепт №6

Вам понадобится: 500 мл изопропилового спирта, 10 мл глицерина, 30 мл перекиси водорода, 50 мл дистиллированной или кипяченой охлажденной воды.

Рецепт №7

Вам понадобится: 150 мл хлоргексидина, 50 мл столовые ложки геля алоэ вера, 10 мл гидролата, 10 капель витамина Е, 16 капель масла чайного дерева, 8 капель масла лаванды, 5 капель эфирного масла лимона или грейпфрута.

Как пользоваться антисептиком?

Не секрет, что антисептик – не панацея от всех патогенов, потому полностью уповать даже на самый агрессивный не стоит. Гораздо эффективнее любого антисептика – тщательное и продолжительное мытье рук с мылом под теплой проточной водой, потому если есть такая возможность, лучше воспользуйтесь ею.

В остальных же случаях, нужно обильно наносить антисептик на руки после контакта с предметами общего пользования (кнопки лифтов, домофонов, паркоматов, дверные ручки и т.д.), особенно уделяя внимание местам, где скапливается больше всего патогенов – под ногтями и в области кутикул.

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Автор
Екатерина Худобец Екатерина Худобец
Тема
Коронавирус
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