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/ Здоровый образ жизни

Как повысить иммунитет против вирусов: врач дал простые советы

6.6т
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Правильный рацион, здоровый сон и физические нагрузки даже в домашних условиях помогут укрепить иммунитет для сопротивления вирусным заболеваниям, в частности коронавирусу.

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Такие советы украинцам дал главный иммунолог Национальной медицинской палаты Украины Олег Назар в интервью "Фактам".

"Во-первых, советую хорошо высыпаться. Полноценный сон должен длиться не менее шести, но не больше восьми часов. У тех, кто недосыпает, быстрее вырабатываются гормоны, угнетающие активность иммунной системы", – предупредил он.

Как повысить иммунитет против вирусов: врач дал советы

Как повысить иммунитет против вирусов: врач дал советы

vlast-sovetov.ru

По словам Назара, в питание следует включить больше белка – это строительный материал для факторов иммунитета: иммуноглобулинов, интерферонов и других иммунных компонентов. Также рекомендуется употреблять жирную пищу и продукты, богатые клетчаткой: овощи, зелень, крупы, хлеб с отрубями.

С микробами, по совету врача, помогут справиться лук, чеснок, все виды острых перцев, лавровый лист. Не помешают и аптечные витамины.

Как защититься от вирусов дома: врач дал советы

Как защититься от вирусов дома: врач дал советы

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Назар озвучил и другие рекомендации: "Если по центру грудной клетки чуть ниже шеи смазать эфирным маслом, то улучшится циркуляция крови. И вилочковая железа (тимус), расположенная в этом месте, будет активнее вырабатывать защитные клетки. Но такой же эффект достигается любыми физическими упражнениями — теми, что мы подразумеваем под понятием "оздоровительная гимнастика". Небольшая разминка, сделанная три-четыре раза в день, улучшит кровообращение и ускорит доставку иммунных факторов в нужное место. Не надо штангу выжимать или гири поднимать. Сделайте несколько простых упражнений, чтобы улучшить кровоток. У защитных клеток улучшится проходимость к внутренним органам, и работа иммунной системы усилится".

Как сообщал OBOZREVATEL, медики также рекомендуют тщательно соблюдать личную гигиену и правила здорового образа жизни, избегать людных мест и, если есть возможность, не отказываться от прививок.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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