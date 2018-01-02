Как поскорее уснуть: американские ученые назвали простые способы

Мэтью Уокер из Центра исследований сна при Калифорнийском университете в Беркли рассказал о том, что делать во время бессонницы.

Соответствующее интервью, которое цитирует "Громадське Радіо", он дал в эфире программы "Fresh air" от NPR.

По его мнению, человек не должен оставаться в постели очень долго, если чувствует, что не может заснуть. Мозг человека работает через ассоциации, и если в постели человек не спит, то мозг быстро запомнит, что в постели не спят. Поэтому Уокер советует пойти в другую комнату, почитать книгу, но ни в коем случае не использовать экраны с подсветкой или смартфоны. И только когда снова появится сонливость - вернуться в постель.

В Центре исследований сна советуют также медитацию. Этот способ особенно эффективен при джетлеге - состояние человека, возникающее из-за десинхронизации биологических ритмов, как правило, вследствие смены часовых поясов.

Мэтью Уокер заявил, что "каждая болезнь, которая нас убивает, в развитых странах, связана с недосыпанием". Он также добавил, что пожилые люди так же должны спать не менее 8 часов, однако они не всегда способны уснуть. Препараты и алкоголь, по словам, Уокера не способствуют естественному сна и никогда не могут сравниться с ним по качеству.

Как ранее сообщал "МедОбоз", на левом боку спать полезнее для сердца и других органов.