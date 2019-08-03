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/ Здоровый образ жизни

Как пользоваться кондиционером, чтобы не заболеть: советы врача

1.3т Читать материал на украинском

Кондиционеры действительно могут провоцировать возникновение различных заболеваний, но не стоит преувеличивать их опасность.

Главное – соблюдать определенные правила, рассказала в эфире ObozTV врач-педиатр Анна Горбань.

Во-первых, врач настоятельно рекомендовала проводить раз в год чистку кондиционера и менять фильтры.

"Самое важное – делать ежегодный осмотр кондиционера. Поскольку, если не очищаются фильтры, они являются источником инфекции", – подчеркнула Горбань.

Так, отметила она, в неочищенных кондиционерах могут развиваться разнообразные патогенные бактерии.

"Одна из самых распространенных болезней, связанных с кондиционерами, – "болезнь легионеров" (легионеллёз. – Ред.). К сожалению, это очень трудные в лечении и очень сложные формы пневмонии", – предостерегла педиатр.

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Во-вторых, Горбань призвала не направлять поток холодного воздуха прямо на человека.

"Пожалуйста, включайте, но чтобы этот поток турбулентного воздуха не шел на вас. Вы можете охладиться, но непродолжительное время", – уточнила она.

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И в-третьих, медик посоветовала снижать температуру в комнате постепенно. В идеале – на протяжении одного часа.

"Когда на улице +36 °С, а мы приходим и ставим +16 °С и думаем, что ж такое случилось… Можно и на +16 °С, но тоже на непродолжительное время – чтобы не замерзнуть", – рассказала она.

"Просто пользуйтесь кондиционером с умом", – призвала Горбань.

Врач назвала главные правила пользования кондиционером

Врач назвала главные правила пользования кондиционером

AC Southeast

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее мифы о кондиционерах развеяла и.о. главы Министерства здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Она перечислила негативные и положительные моменты от использования охлаждающих приборов в жару.

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Анна Горбань
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здоровье Советы врача
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