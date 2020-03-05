Как похудеть, сидя на месте: назван неожиданный способ

Напряженный мыслительный процесс может помочь избавиться от лишнего веса даже при отсутствии физических нагрузок.

Об этом на примере игры в шахматы пишет портал Chessable. Профессиональные шахматисты на соревнованиях сжигают до шести тысяч калорий и теряют по нескольку килограммов веса.

Так, в 2018 году международный шахматный турнир на острове Мэн (Великобритания) стал полигоном для научных исследований. Организаторы закрепили на некоторых игроках приборы, оценивающие работу сердца и энергозатраты. Выяснилось, что отдельные участники, не вставая с места, сжигают не меньше килокалорий, чем пловцы или бегуны.

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Российский гроссмейстер Михаил Антипов за два часа поединка потратил 560 килокалорий, а у его соперника Хикару Накамура во время игры пульс периодически повышался до 130 ударов в минуту, что также привело к серьезным энергозатратам.

Показательным является также тот факт, что Анатолий Карпов в матче с Гарри Каспаровым за звание чемпиона мира похудел на девять килограммов, однако их противостояние растянулась почти на полгода.

Французские ученые такие изменения в организме объяснили стрессом. Когда разыгрывается партия, у игроков учащаются сердцебиение и дыхание, что, в свою очередь, может влиять на метаболизм.

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