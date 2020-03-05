Главная Новости
МоваЯзык
Кияни Видео
По препаратам
  • По статьям
  • По врачам
  • По препаратам
  • По болезням
  • По симптомам
  • По анализам
  • По действующим веществам
  • По производителям
Например: Нейроплант, Депрессия, Анализ крови, Хирургия, Гастрит

/ Здоровый образ жизни

Как похудеть, сидя на месте: назван неожиданный способ

647
Читать материал на украинском

Напряженный мыслительный процесс может помочь избавиться от лишнего веса даже при отсутствии физических нагрузок.

Об этом на примере игры в шахматы пишет портал Chessable. Профессиональные шахматисты на соревнованиях сжигают до шести тысяч калорий и теряют по нескольку килограммов веса.

Так, в 2018 году международный шахматный турнир на острове Мэн (Великобритания) стал полигоном для научных исследований. Организаторы закрепили на некоторых игроках приборы, оценивающие работу сердца и энергозатраты. Выяснилось, что отдельные участники, не вставая с места, сжигают не меньше килокалорий, чем пловцы или бегуны.

Как похудеть, сидя на месте: назван неожиданный способ

Как похудеть, сидя на месте: назван неожиданный способ

hfitnessera.ru

Российский гроссмейстер Михаил Антипов за два часа поединка потратил 560 килокалорий, а у его соперника Хикару Накамура во время игры пульс периодически повышался до 130 ударов в минуту, что также привело к серьезным энергозатратам.

Показательным является также тот факт, что Анатолий Карпов в матче с Гарри Каспаровым за звание чемпиона мира похудел на девять килограммов, однако их противостояние растянулась почти на полгода.

Французские ученые такие изменения в организме объяснили стрессом. Когда разыгрывается партия, у игроков учащаются сердцебиение и дыхание, что, в свою очередь, может влиять на метаболизм.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее были названы лучшие напитки для похудения. Кроме воды, в список попали коктейли, соки и другие.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Автор
Ирина Кулинич
Тег
похудение
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Консультации врачей

Препараты

Новинки Популярное Рекомендуем

Лаборатории

Блоги медицины

Новости медицины

Новости медицины

Топ новости