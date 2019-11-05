Как похудеть без спорта: назван легкий способ

Диетологи дали советы, как похудеть людям, которые по каким-либо причинам не могут делать физические упражнения.

Так, по словам специалистов, для того чтобы похудеть, необходимо увеличить в рационе количество богатых белком продуктов таких, как мясо, птица, рыба, пишет Food.news.

В качестве альтернативы эксперты назвали тофу, фасоль, горох, нут, орехи, семена чиа, тыквенные семечки и несоленый арахис. Исключить из рациона необходимо сладкие и подслащенные напитки, включая энергетики.

Похудение 24 канал

Также следует выработать "прерывистый" режим питания, при котором есть разрешено лишь в определенное время. Например, человек в течение восьми часов потребляет суточную норму калорий, а оставшиеся 16 часов обходиться без пищи.

Альтернативный вариант — три дня в неделю есть 25% от суточной потребности в калориях, а в остальные дни питаться в обычном режиме, но без переедания.

Эксперты также рекомендуют избегать стрессов, поскольку они пробуждают аппетит.

Еще одним правилом для эффективного похудения диетологи назвали хороший регулярный сон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее эксперт по правильному питанию рассказала, как похудеть в проблемных местах.

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