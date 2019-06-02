Как похудеть без голодания: назван эффективный способ

Эффективным способом похудеть является дефицит калорий, их расход должен превышать потребление.

Как утверждают ученые Кембриджского университета, это можно сделать, не мучаясь от голода. Диетологи заверили, что можно есть много, выбирая исключительно низкокалорийные продукты, пишет The Telegraph.

Так, рекомендуется включить в рацион пищу, богатую клетчаткой, а также не содержащие крахмала овощи, фрукты и цельнозерновые злаки.

Похудеть можно и без голодания Иллюстрация

"Важно сбалансированное питание. Для ощущения сытости важен белок. Когда он попадает в желудок, организм подавляет чувство голода", — рассказала диетолог Рейчел Кларксон.

Ученые рекомендуют обратить внимание на орехи, авокадо и оливковое масло. В них содержатся полезные жиры, которые способствуют хорошему пищеварению. Советуют также пить воду во время еды. Это приведет к естественному набуханию клетчатки, которая заполнит желудок.

Как сообщал OBOZREVATEL, консультант по здоровому образу жизни, блогер Ольга Фомина рассказала, как похудеть на 10 килограмм за месяц без диет и спортзала.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся