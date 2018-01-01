Как побороть похмелье: ученые назвали способ

Людям, которые выпивают нерегулярно, достаточно выпить 50–70 граммов напитка, совпадающего по крепости с тем, от которого появилось похмелье.

Об этом изданию МК сообщил профессор Первого московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Алексей Буеверов.

Учёный отметил, что этот метод не подходит для тех, кто пьёт часто или, более того, является алкоголиком, — такая "утренняя" рюмка может привести к запою.

Если головная боль и слабость не проходят, можно выпить аспирин. Следует избегать таблеток с содержанием парацетамола — алкоголь стимулирует ферменты, способствующие его разложению в печени, из-за чего образуются крайне токсичные вещества.

Кроме того, утром после застолья может помочь употребление риса или овсянки, а также активированный уголь.

Что касается самого праздника, то не рекомендуется выпивать натощак, однако не стоит налегать на жирную пищу, так как это станет дополнительной нагрузкой на печень. К слову, самой печени поможет потребление большого количества чистой воды.

Впрочем, как отмечает исследователь, наиболее эффективный метод против похмелья — приверженность трезвому образу жизни.

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