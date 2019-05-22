Как остановить старение мозга: назван лучший способ

Международная группа ученых определила механизм, посредством которого упражнения и антиоксиданты улучшают когнитивные способности и останавливают старение мозга.

По их данным, легкие физические упражнения способствуют нейрогенезу в гиппокампе (центре памяти), а антиоксидантная добавка астаксантин усиливает это влияние, пишет MedicalXpress.

При этом воздействие антиоксидантов опосредовано нейротрофическим фактором h-LEP (лептин гиппокампа). Они проверили свое предположение в экспериментах на мышах, а также клеточных линиях человеческого мозга.

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Известно, что физические упражнения и прием антиоксидантов по отдельности стимулируют память, что полезно для пациентов, страдающих болезнью Альцгеймера и другими нейродегенеративными состояниями.

Однако ученые продемонстрировали, что комбинация этих вмешательств оказывает еще более благоприятный эффект. При этом дефицит лептина в мышах-мутантах отменяет воздействие комбинации упражнений и астаксантина, что указывает на ключевую роль этого гормона.

По словам исследователей, упражнения и диетические антиоксиданты являются эффективной нефармакологической стратегией для улучшения когнитивных функций и здоровья мозга, а также для замедления развития нейродегенеративных процессов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые нашли средство против смертельных болезней мозга, таких как болезнь Альцгеймера, хорея Хантингтона и спиноцеребеллярная атаксия. Его функция — восстановление правильной структуры белков и ликвидация соединений с дефектной структурой.

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