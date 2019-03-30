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/Здоровый образ жизни

Как не умереть раньше времени из-за недосыпа: названы эффективные способы

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Людям с хроническим недосыпанием необходимо выработать специальную стратегию, которая спасет их от недостатка сна.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Колорадо в Боулдере. Они набрали группу молодых, здоровых взрослых людей, им разрешалось спать не более пяти часов в сутки в течение пяти дней подряд, пишет "АиФ".

Через пять дней участники начали активно набирать лишние килограммы, а также больше нервничать, терять концентрацию и показывали увеличение резистентности к инсулину – первый признак будущего диабета.

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Как не умереть раньше времени из-за недосыпа: названы эффективные способы

Также выяснилось, что в долгосрочной перспективе недосып сокращает жизнь.

В связи с этим ученые дали несколько рекомендаций. В частности, нужно постараться создать рутину, при которой сон и пробуждение должны приходиться на один и то же время каждый день.

Также предлагается компенсировать часть сна в выходные, хотя не все эксперты с этим согласны. Еще один принцип – 20-минутная дневная дремота, когда есть такая возможность. Но не более того отрезка, иначе сонливость испортит остаток дня.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые выяснили, что всего один дополнительный час сна в день принесет ощутимый результат: лучшее самочувствие, настроение и больше успехов на работе.

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Место
Украина
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